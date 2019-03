У результаті зіткнення двох поїздів у Гонконзі постраждали двоє машиністів.

Зіткнення потягів сталося під час тестування нової сигнальної системи. У результаті аварії один з потягів зійшов з рейок, його вагони розірвало.

Це все сталося у діловому центрі міста на червоній гілці підземки біля станції Сентра.

MTR commuters have been advised to use the Island Line to change between Admiralty and Central. Operations Director Adi Lau said the crash happened during a test of the new signalling system. https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/2xxuOSihja

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 18 марта 2019 г.