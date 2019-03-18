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Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги

У ніч на понеділок у метро Гонконгу зіткнулися два потяги. На щастя, у них не було пасажирів.

Вагони розірвало: у метро Гонконгу зіткнулися два потяги

У результаті зіткнення двох поїздів у Гонконзі постраждали двоє машиністів.

Зіткнення потягів сталося під час тестування нової сигнальної системи. У результаті аварії один з потягів зійшов з рейок, його вагони розірвало.

Це все сталося у діловому центрі міста на червоній гілці підземки біля станції Сентра.

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До речі, 14 березня у Києві на станції метро Лівобережна чоловік потрапив під потяг.

Джерело: RTHK

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