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Конгрес США назвав умови для зняття санкцій з Росії

Санкції проти РФ пропонують ввести через агресію проти України та втручання в політику США.

Конгрес США назвав умови для зняття санкцій з Росії

На сайті Конгресу США з’явилася оновлена версія законопроекту DASKA щодо санкцій проти Росії. До неї внесено поправки, що встановлюють порядок введення та зняття санкцій.

DASKA передбачає введення санкцій проти Росії з двох причин: втручання у внутрішню політику США й агресія проти України.

Поправки сенаторів Ліндсі Грема та Роберта Менендеса встановлюють теоретичну можливість відмови від введення санкцій.

Зняття санкцій відбудеться, якщо розвідка та Держдеп представлять доповідь, в якій доведуть, що такого втручання не було.

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Аналогічний принцип діє з санкціями через агресію щодо України. Після підписання законопроекту, Держдеп і національна розвідка повинні протягом 45 днів вказати, чи бере участь Росія у військових діях проти України, підтримує їх чи ні.

Ще один новий розділ – введення санкцій з урахуванням вбивств, скоєних Російською Федерацією на території Сполучених Штатів і країн-учасниць НАТО.

Санкції накладаються на російські СПГ-проекти за кордоном, на держборг Росії, банки, що підтримують втручання в демократичні процеси, суднобудівні компанії і т. д.

Раніше комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроект про нові санкції проти Росії за її агресію проти України.

Джерело: Конгрес США

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