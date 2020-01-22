Український сніданок в Давосі відбудеться 23 січня о 8.30 за київським часом в рамках Всесвітнього економічного форуму. Традиційно його проведе Фонд Віктора Пінчука.

Цього року темою дискусії буде Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики.

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Ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN Фарід Закарія виступить модератором дискусії за участю співзасновника і спів-виконавчого голови правління Carlyle Group Девіда Рубенштейна, професора економіки Єльського університету Роберта Шиллера, виконавчого директора General Atlantic Білла Форда, головного виконавчого директора Jigsaw Джареда Коена, а також Олега Сенцова.

Президент України Володимир Зеленський пропустить Український сніданок, але на заході буде присутній прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, на економічний форум у Давосі поїхали понад 20 українських народних депутатів. Від фракції Слуга народу поїхали 17 нардепів.