Нова реальність та виклики: головні теми Українського сніданку у Давосі

Український сніданок у Давосі пройде 23 січня у рамках Всесвітнього економічного форуму.

Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne проведуть щорічний традиційний захід, організований з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)

Цього року темою дискусії стане Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики.

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Президент України Володимир Зеленський уже розпочав робочий візит до Швейцарії, де передбачена його промова. Планується, що захід розпочнеться о 16.00 за місцевим часом і триватиме півгодини.

У якості почесного спікера очікується прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN, виступить модератором дискусії за участі Девіда Рубенштейна, співзасновника та спів-виконавчого голови правління Carlyle Group, Роберта Шиллера, професора економіки Єльського університету, Біла Форда, виконавчого директора General Atlantic, Джареда Коена, головного виконавчого директора Jigsaw, а також Олега Сенцова.

Нагадаємо, на економічний форум у Давосі поїдуть понад 20 українських народинх депутатів.