Генсек ООН назвав “чотирьох вершників Апокаліпсису” людства

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ стикається з загрозами, які пов’язані з геополітичною напругою, кліматичною кризою, глобальною недовірою і небезпеками нових технологій.

Він порівняв ці загрози з біблійними чотирма вершниками Апокаліпсису.

– Руйнівні конфлікти призводять до повсюдних страждань. Терористичні атаки завдають непоправної шкоди. Наростає ядерна загроза. Війни і переслідування змушують людей залишати свої будинки більше, ніж будь-коли після Другої світової війни, – сказав він.

Також він відзначив стрімке глобальне потепління і підкреслив, що головну відповідальність за скорочення викидів парникових газів несуть найбільші їх виробники.

Гутерреш додав, що по всьому проходять демонстрації. Люди вимагають змін і більш справедливої глобалізації, протестують проти дискримінації та насильства, але нерівність у світі тільки поглиблюється.

За словами генсека, нові технології розвиваються настільки швидко, що люди не встигають не тільки відреагувати на них, але часом навіть зрозуміти їх суть.

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– Незважаючи на величезні переваги, нові технології використовуються для вчинення злочинів, розпалювання ненависті, фальсифікації інформації, утисків і експлуатації людей і втручання в приватне життя, – додав він.

Він зазначив, що” чотири вершники ” можуть поставити під загрозу кожен аспект майбутнього світу.

Гутерріш закликав міжнародне співтовариство зробити 2020-ні роки десятиліттям дій, а 2020 рік – роком прийняття рішень.

Нагадаємо, наприкінці серпня в ООН заявили, що у світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація.

Джерело: ООН