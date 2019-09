Шведська школярка-активістка Грета Тунберг під час відкриття саміту ООН повідомила, що мала би бути в школі в цей час, а не виступати за захист клімату.

Вона присоромила політиків, яких цікавить тільки економічне зростання.

Грета Тунберг також додала, що політики не розуміють, наскільки небезпечне глобальне потепління. На її думку, якби було усвідомлення цієї проблеми, то таку бездіяльність можна було би назвати злочином.

