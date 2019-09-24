Школярка Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату і сказала, чому вона не мала би бути присутньою на ньому.

Шведська школярка-активістка Грета Тунберг під час відкриття саміту ООН повідомила, що мала би бути в школі в цей час, а не виступати за захист клімату.

Вона присоромила політиків, яких цікавить тільки економічне зростання.

Своїми порожніми промовами ви вкрали мої мрії і моє дитинство. Починається масове вимирання, але все, про що ви можете говорити, – це гроші і казки про нескінченне економічне зростання. Як ви смієте!, – сказала активістка.

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Грета Тунберг також додала, що політики не розуміють, наскільки небезпечне глобальне потепління. На її думку, якби було усвідомлення цієї проблеми, то таку бездіяльність можна було би назвати злочином.

Популярна пропозиція вдвічі знизити шкідливі викиди в атмосферу за 10 років дасть нам 50% ймовірність того, що температура на планеті зросте менше, ніж на півтора градуси Цельсія до кінця XXI століття. Можливо, вас влаштовують 50%. Але цей прогноз розрахований на те, що моє покоління і покоління моїх дітей очистять повітря від сотень мільярдів тонн вашого вуглекислого газу за допомогою технологій, які ледь існують.

Грета Тунберг закінчила свою емоційну промову тим, що назвала присутніх політиків зрадниками.

Якщо ви нас обдурите, ми ніколи не пробачимо. Світ прокидається. Зміни наступають, хочете ви цього чи ні.

До слова, школярка запам’яталася всім одиночним пікетом під стінами парламенту в Стокгольмі.

Тоді Грета погрожувала кинути шкільні заняття, якщо влада не буде дотримуватися умов Паризького договору щодо скорочення шкідливих викидів.

Нагадаємо, раніше Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.