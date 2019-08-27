PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

ООН заявила про надзвичайну кліматичну ситуацію

Зміни клімату на Землі, які спостерігаються протягом останніх кількох років, є надзвичайною ситуацією.

Глобальне потепління

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки в історії спостережень, а липень 2019 року став найспекотнішим місяцем.

За його словами, все, що зараз відбувається, можна назвати тільки надзвичайною кліматичною ситуацією.

– Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5° до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, – сказав Гутерреш.

Читайте: Зміна клімату: яких аномалій чекати Україні та світу

Генсек ООН додав, що сьогоднішній рівень концентрації вуглекислого газу був 3-5 млн років тому, коли і температура була значно вищою.

Він також звернув увагу на високу швидкість танення льодовиків.

До слова, вчені вважають, що через 30 років клімат у столиці України буде, як в Австралії.

Джерело: прес-служба ООН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Продають людей за $100. У “ЛНР” і “ДНР” назріває бунт проти бойовиків
Менше випорожнятися: президент Бразилії вигадав спосіб боротьби зі зміною клімату
У Лівії підірвали автомобіль ООН – є загиблі і поранені
Відразу топ-5: українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців
Зеленський вперше виступить на Генасамблеї ООН
Через авіаудари у Сирії загинули більше 100 мирних жителів
Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН
ООН закликала Україну та РФ утриматися від ескалації у Чорному морі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка