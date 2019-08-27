Зміни клімату на Землі, які спостерігаються протягом останніх кількох років, є надзвичайною ситуацією.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки в історії спостережень, а липень 2019 року став найспекотнішим місяцем.

За його словами, все, що зараз відбувається, можна назвати тільки надзвичайною кліматичною ситуацією.

– Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5° до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, – сказав Гутерреш.

Читайте: Зміна клімату: яких аномалій чекати Україні та світу

Генсек ООН додав, що сьогоднішній рівень концентрації вуглекислого газу був 3-5 млн років тому, коли і температура була значно вищою.

Він також звернув увагу на високу швидкість танення льодовиків.

До слова, вчені вважають, що через 30 років клімат у столиці України буде, як в Австралії.

Джерело: прес-служба ООН