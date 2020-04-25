Лукашенко поїхав в Чорнобильську зону садити сосни

25 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко відправився в Чорнобильську зону садити сосни в Національному парку Прип’ятський.

У двадцятих числах квітня Лукашенко традиційно відвідує райони, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС.

– Відродженню цих земель завжди приділяється особлива увага і, враховуючи, що цього разу поїздка президента збіглася з проведенням в країні республіканського суботника, Олександр Лукашенко вирішив взяти участь у роботах на території Національного парку Прип’ятський, – йдеться в повідомленні.

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З метою відновлення лісової маси на площі в 1,5 га в парку висадять кілька тисяч саджанців сосни із закритою кореневою системою.

До слова, у Чорнобильській зоні триває гасіння природних пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Джерело: БелТА

Фото: БелТА