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Факти / Україна

Пожежа в Чорнобильській зоні: горять чотири лісництва, авіація скинула 236 т води

У Чорнобильській зоні триває гасіння природних пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Станом на ранок 24 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торфовища в осередках пройдених вогнем.

За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 236 т води.

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Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків у селах Розсоха, Крива Гора, Рудьки та Буряківка.

До гасіння пожеж залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково сім шляхопрокладачів Збройних сил України.

Інженерною технікою створено 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 066 осіб та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 032 особи особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі два вертольоти.

Нагадаємо, станом на 22 квітня у лісництвах зони відчуження ЧАЕС ще тліли кілька осередків, які рятувальники гасили з вертольотів. Основні зусилля були спрямовані на локалізацію трьох вогнищ тління пеньків, залишків деревини і торфовище.

Джерело: ДСНС

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