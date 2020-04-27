Кім Чен Ин живий і добре себе почуває – радник президента Південної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин здоровий і відчуває себе добре.

Про це заявив радник президента Південної Кореї Мун Чжон Ін.

– Кім Чен Ин живий і добре себе почуває, – сказав він.

За його словами, Кім Чен Ин з 13 квітня знаходиться в курортному місті Вонсан.

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До слова, 27 квітня в центральній газеті КНДР Нодон Сінмун з’явилася інформація про те, що Кім Чен Ин привітав працівників із завершенням будівництва курортної зони Вонсан-Кальма. Дата, коли саме було направлено вітальний документ не уточнюється.

Нагадаємо, минулого тижня в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин важко захворів після невідкладної операції на серці. Журналісти посилаються тільки на джерела, але офіційні особи в Північній Кореї мовчать.

Агентство New York Post з посиланням на “дуже солідне джерело” повідомило, що лідер Північної Кореї помер.

Джерело: Fox News