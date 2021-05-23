В горах Італії впала кабіна фунікулера, вісім туристів загинули

В П’ємонті, що на півночі Італії, 23 травня впала кабіна фунікулера. Всередині перебувало 11 осіб.

Наразі відомо про вісьмох загиблих. Двох дітей (їхній вік не розголошують) у важкому стані доправили до лікарні.

Рятувальники підтвердили, що лінія фунікулера обвалилася на максимальній висоті, всього за 100 метрів до вершини гори.

Канатна дорога, де сталася аварія, з’єднує містечко Стреза та гору Монтероне, висота якої складає майже 1,5 тис. метрів.

Зазначається, що фунікулер відновив свою роботу після локдауну лише місяць тому.

В Італії зі скелі звалився цвинтар

Наприкінці лютого в Італії стався обвал кладовища, внаслідок чого в море впали близько 200 трун.

Кладовище Камольї побудували понад 100 років тому вздовж скелястих приморських скель.

Рятувальники одразу почали пошукові роботи, однак впродовж першого тижня їм вдалося знайти лише 10 трун.

Джерело: Vigili del Fuoco