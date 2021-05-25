Софію Сапегу, затриману разом з Романом Протасевичем у Мінську, підозрюють у нібито здійсненні декількох злочинів.
У зв’язку з цим дівчину затримали на 72 години. Однак після закінчення трьох діб щодо дівчини можуть обрати запобіжний захід або звільнити.
Сапегу підозрюють у злочинах, попередньо здійснених з серпня по вересень 2020 року. За них передбачені кілька статей в чинному законодавстві Білорусі.
Також відомо, що в Росії очікують дозвіл від Білорусі на консульську зустріч з дівчиною засновника Telegram-каналу Nexta.
Затримання Протасевича
23 травня Софію Сапегу та Романа Протасевича затримали білоруські силовики після примусової посадки літака в Мінську, що прямував з Афін до Вільнюса.
Незабаром в мережі з’явився запис розмови авіадиспетчера Мінського аеропорту і пілота літака Ryanair, на борту якого була пара.
Диспетчер повідомив про нібито мінування літака, пославшись на електронний лист, який прочитала служба безпеки аеропорту.
У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара, оскільки він внесений у так званий список терористів країни.
Джерело: МЗС РФ
Фото: Софія Сапега