Софію Сапегу, затриману разом з Романом Протасевичем у Мінську, підозрюють у нібито здійсненні декількох злочинів.

У зв’язку з цим дівчину затримали на 72 години. Однак після закінчення трьох діб щодо дівчини можуть обрати запобіжний захід або звільнити.

Сапегу підозрюють у злочинах, попередньо здійснених з серпня по вересень 2020 року. За них передбачені кілька статей в чинному законодавстві Білорусі.

Також відомо, що в Росії очікують дозвіл від Білорусі на консульську зустріч з дівчиною засновника Telegram-каналу Nexta.

Затримання Протасевича

23 травня Софію Сапегу та Романа Протасевича затримали білоруські силовики після примусової посадки літака в Мінську, що прямував з Афін до Вільнюса.

Незабаром в мережі з’явився запис розмови авіадиспетчера Мінського аеропорту і пілота літака Ryanair, на борту якого була пара.

Диспетчер повідомив про нібито мінування літака, пославшись на електронний лист, який прочитала служба безпеки аеропорту.

У Білорусі Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара, оскільки він внесений у так званий список терористів країни.

Джерело: МЗС РФ