У мережі з’явився фрагмент розмови білоруського авіадиспетчера Мінська, який вів переговори з екіпажем літака Ryanair.

Диспетчер повідомив пілоту про нібито мінування літака, якому вимушено довелося приземлитися в Мінську, де затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Під час розмови диспетчер акцентував на тому, що літаку потрібно приземлитися в Мінську в цілях безпеки, оскільки він нібито замінований, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.

Після запитання пілота про те, звідки взялося повідомлення про мінування, диспетчер зіслався на те, що служба безпеки аеропорту отримала електронного листа.

Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі назвав цю подію повітряним піратством. Над літаком перебував білоруський винищувач, поки він не приземлився в Мінськ.

Затримання Протасевича

23 березня в Мінську був затриманий Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta, який визнаний екстремістським на території Білорусі.

Раніше представники влади Білорусі просили Польщу видати Протасевича, звинуваченого в масових протестах у Білорусі. Журналісту на території країни загрожує смертна кара.