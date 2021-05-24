PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

У ЗМІ з’явився запис розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

У ЗМІ з’явився запис розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

У мережі з’явився фрагмент розмови білоруського авіадиспетчера Мінська, який вів переговори з екіпажем літака Ryanair.

Диспетчер повідомив пілоту про нібито мінування літака, якому вимушено довелося приземлитися в Мінську, де затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Під час розмови диспетчер акцентував на тому, що літаку потрібно приземлитися в Мінську в цілях безпеки, оскільки він нібито замінований, хоча аеропорт Вільнюса був набагато ближче.

Читайте
Добре спланована операція спецслужб: батько Протасевича відреагував на затримання сина

Після запитання пілота про те, звідки взялося повідомлення про мінування, диспетчер зіслався на те, що служба безпеки аеропорту отримала електронного листа.

Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі назвав цю подію повітряним піратством. Над літаком перебував білоруський винищувач, поки він не приземлився в Мінськ.

Затримання Протасевича

23 березня в Мінську був затриманий Роман Протасевич, засновник Telegram-каналу Nexta, який визнаний екстремістським на території Білорусі.

Раніше представники влади Білорусі просили Польщу видати Протасевича, звинуваченого в масових протестах у Білорусі. Журналісту на території країни загрожує смертна кара.

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка