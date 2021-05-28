Байден поспілкується з Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС

Президент США Джо Байден матиме розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед зустріччю з Володимиром Путіним – президентом РФ.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін.

– Ми маємо надзвичайно довірливий діалог з нашими американськими партнерами. Тому зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським, – зазначив він.

Також Євген Єнін запевнив, що Міністерство закордонних справ України зараз готує порядок денний для розмови Байдена і Зеленського, і займається логістичним узгодженням цієї бесіди.

Тому в МЗС впевнені, що США витримають досить жорстку і чітку лінію під час зустрічі Байдена і Путіна, якої вони дотримувалися у відносинах з Україною з самого початку війни на Донбасі.

Зустріч Байдена і Путіна

Днями стало відомо, що зустріч президентів США та Росії відбудеться у Женеві. Це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів. Джо Байден та Володимир Путін зустрінуться 16 червня.

Вони обговорять стосунки між країнами та перспективи їхнього розвитку. Також розмова стосуватиметься подолання пандемії коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

Джерело: Україна 24