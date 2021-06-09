Кім Чен Ин помітно схуд: це викликало хвилю чуток про його здоров’я

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин помітно схуд. У зв’язку з цим з’явилися різні чутки про стан його здоров’я.

За даними британського видання, на фотографіях із засідання політбюро Трудової партії Кореї, які опублікували 5 червня ЗМІ КНДР, Кім Чен Ин виглядає стрункішим, ніж раніше.

Водночас інформаційний сайт NK News, що спеціалізується на новинах з КНДР, проаналізував світлини північнокорейського лідера, і зробив висновок, що Кім Чен Ин, ймовірно, значно втратив у вазі.

Зокрема, сайт опублікував збільшені фотографії зап’ястя Кім Чен Ина, зроблені в 2020 році та 2021-му.

На знімках видно, що нині північнокорейський лідер щільніше затягнув ремінець наручного годинника. А його ліве зап’ястя стало набагато тоншим.

Один із аналітиків припускає, що Кім Чен Ин міг свідомо вирішити схуднути для поліпшення іміджу всередині КНДР.

Однак, за словами експерта, якщо втрата ваги є наслідком проблем зі здоров’ям, то в країні вже може йти боротьба за спадкоємність, що може нестабільно вплинути на світ.

Здоров’я Кім Чен Ина давно вже є предметом спекуляцій.

Так, в 2014 році лідер КНДР не з’являвся на публіці близько шести тижнів, а потім був зображений з тростиною.

Пізніше розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що Кім Чен Ину зробили операцію з видалення кісти на щиколотці.

Окрім того, у 2020 році розвідка Південної Кореї припускала, що Кім важив приблизно 140 кг. Однак він набрав ще 6−7 кг після приходу до влади наприкінці 2011-го.

Читайте Дружина Кім Чен Ина вперше за рік вийшла в світ

Зникнення Кім Чен Ина

У 2021 році очільник КНДР Кім Чен Ин знову тривалий час не з’являється на публіці. Його ніде не помічали майже місяць, із 6 травня до 4 червня.

Раніше експерти Південної Кореї припускали, що Кім Чен Ин почав рідше відвідувати публічні заходи через ризик заразитися коронавірусом.

Джерело: The Guardian, NK News