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Людмила Грубник |

Найдовший період у 2021 році: Кім Чен Ин знову не з’являється на публіці

Кім Чен Ин

Очільник КНДР Кім Чен Ин знову тривалий час не з’являється на публіці, його ніде не помічали протягом останніх 24 днів, що є найтривалішим періодом у 2021 році.

За інформацією південнокорейського Міністерства об’єднання, яке опікується відносинами з Північною Кореєю, лідера держави востаннє бачили на публіці 6 травня 2021 року, коли він проводив фотосесію з сім’ями армії КНДР.

Водночас у відомстві ніяк не прокоментували можливі причини відсутності Кім Чен Ина, пояснюючи це тим, що поки недоречно надавати будь-які оцінки.

Раніше експерти Південної Кореї припускали, що Кім Чен Ин почав рідше відвідувати публічні заходи через ризик заразитися коронавірусом.

Ситуація у КНДР

У лютому 2021 року дружина керівника КНДР Лі Соль Чжу вперше за понад рік з’явилася на публіці.

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Тоді вона побувала на концерті у Пхеньяні.

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Джерело: Yonhap

Фото: Getty Images

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