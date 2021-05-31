Очільник КНДР Кім Чен Ин знову тривалий час не з’являється на публіці, його ніде не помічали протягом останніх 24 днів, що є найтривалішим періодом у 2021 році.

За інформацією південнокорейського Міністерства об’єднання, яке опікується відносинами з Північною Кореєю, лідера держави востаннє бачили на публіці 6 травня 2021 року, коли він проводив фотосесію з сім’ями армії КНДР.

Водночас у відомстві ніяк не прокоментували можливі причини відсутності Кім Чен Ина, пояснюючи це тим, що поки недоречно надавати будь-які оцінки.

Раніше експерти Південної Кореї припускали, що Кім Чен Ин почав рідше відвідувати публічні заходи через ризик заразитися коронавірусом.

Ситуація у КНДР

У лютому 2021 року дружина керівника КНДР Лі Соль Чжу вперше за понад рік з’явилася на публіці.

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Тоді вона побувала на концерті у Пхеньяні.

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Джерело: Yonhap