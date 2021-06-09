Україна має усі необхідні інструментами для потенційного приєднання до НАТО. Однак деякі країни не висловлюють достатню підтримку такому прагненню Києва.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час слуханнь у Комітеті закордонних справ Сенату Конгресу.

– Ми підтримуємо членство України у Північноатлантичному Альянсі. У неї зараз є всі потрібні їй інструменти, — заявив він.

За словами Держсекретаря, з моменту створення Плану дій щодо членства в НАТО розробили низку інших інструментів.

Як пояснив Блінкен, ці інструменти передбачають сприяння підготовці країн для приєднання до Альянсу. Зокрема, щорічну програму, вигоди з якої отримує Україна.

Однак не всі учасники Північноатлантичного альянсу були б готові проголосувати за надання Києву цього плану.

– Сам план дій щодо набуття членства повинен бути розроблений при повному консенсусі всіх країн-членів НАТО. Вважаю, що деякі держави-члени Альянсу зараз це підтримують менше ніж інші, – зауважив він.

Отримання Україною ПДЧ

Напередодні заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що серед членів Альянсу немає згоди про надання Україні ПДЧ.

Також він підкреслив, що підсумкова заява саміту підтвердить перспективу членства в Північноатлантичному альянсі для України та Грузії.

Джерело: Держдеп США