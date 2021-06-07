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У НАТО немає згоди щодо надання Україні ПДЧ – заступник генсека

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане на форумі Демократія в дії у Києві заявив, що серед членів Альянсу немає згоди про надання Україні плану дії щодо членства, проте заспокоїв – підсумкова заява саміту підтвердить перспективу членства у Північноатлантичному альянсі для України і Грузії.

– Політика відкритих дверей є незмінною і актуальною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику відкритих дверей, – наголосив він і закликав Київ не розчаровуватися, пригадавши історію з його рідною Румунією.

Окрім перспектив членства в НАТО, учасники форуму обговорювали загрози демократії, серед основних – корупція. У цій панелі першим виступив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави наголосив, що жодна країна не має стільки антикорупційних відомств – НАБУ, САП,  ДБР, НАЗК, Вищий антикорупційний суд. Проте ще просить депутатів ухвалити антикорупційну стратегію на три роки.

Виступила на форумі і президент Молдови Мая Санду, яка перемогла на виборах під гаслом боротьби із корупцією та контрабандою.

Вона не приховує, що у її країні є декілька корупційних кланів, які купують судові рішення, і судді навіть можуть вибирати, кому продатися.

Тому, за її словами, коли корумповані суди стають незалежними, то це не вирішує проблеми, а поглиблює її.

Володимир Зеленський говорив, що має план Б щодо членства в НАТО. Зокрема, Київ готовий розглянути отримання гарантій безпеки від Європейського Союзу та США

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