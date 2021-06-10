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Марія Степанюк |

Компанія JBS заплатила хакерам-вимагачам $11 млн

хакери

Світова компанія з виробництва м’ясної продукції JBS виплатила кіберзлочинцям $11 млн. Минулого тижня хакери вивели з ладу виробництво, на якому перероблюються приблизно одна п’ята частина поставок м’яса у США.

Генеральний директор компанії Андре Ногейра повідомив про виплату кіберзлочинцям суми в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal.

— Було дуже боляче платити злочинцям, але ми зробили правильно, заради наших клієнтів, – сказав Ногейра.

Він додав, що оплата була здійснена після того, як більшість заводів JBS знову запрацювали.

Виплата була зроблена у біткойнах, щоб захистити м’ясні заводи JBS від подальших руйнувань та обмежити потенційний вплив на ресторани, продуктові магазини та фермерів, які покладаються на JBS.

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JBS – найбільша у світі м’ясна компанія з продажу, переробки яловичини, птиці та свинини від Австралії до Південної Америки та Європи. У США компанія є найбільшим переробником яловичини та провідним постачальником курятини та свинини.

Його дочірнє підприємство Pilgrim’s Pride Corp., яке також зазнало нападу, є другим за величиною переробником птиці в США після Tyson Foods Inc.

Російські кібератаки у США

Російські хакери атакували найбільшого виробника м’яса у світі JBS. Зробили кіберзлочинці це за допомогою програм-вимагачів.

Так, злочинна діяльність заблокувала комп’ютерні системи компанії. Після чого шахраї почали вимагати викуп, щоб повернути доступ.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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