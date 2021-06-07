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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

На саміті НАТО підтвердить політику відкритих дверей для України – заступник генсека

НАТО

На саміті в Брюсселі 14 червня лідери НАТО підтвердять політику відкритих дверей для України та Грузії. Але Київ повинен продовжувати реформи. 

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Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на прес-конференції 7 червня.

– Політика відкритих дверей є міцною і справжньою, і наші лідери на саміті через тиждень підтвердять політику відкритих дверей, – заявив він. 

Він додав, що НАТО є організацією 30 націй, які ухвалюють рішення консенсусом.

– Так що перед тим, як ухвалити рішення, нам потрібно мати консенсус. Сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання, – заявив Джоане.

Також він підкреслив, що Україні необхідно продовжувати реформи.

– Якщо ви дотримуєтеся курсу, робите домашні реформи не заради вступу до тієї чи іншої організації, а заради свого народу, і ви дійсно продовжуєте інвестувати в своє Західне майбутнє… це єдиний спосіб рухатися вперед, це те, що принесе результати, – резюмував він. 

Членство України в НАТО

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у нього є план Б щодо членства України в НАТО.

Також глава держави зазначив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США і Євросоюзу. Цю можливість він має намір обговорити з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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