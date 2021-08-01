Ізраїль утилізує партію вакцини Pfizer вартістю $1,8 млн через термін придатності

Ізраїль заявив, що збирається опівночі знищити 80 тис. доз вакцини від коронавірусу Pfizer через закінчення терміну придатності.

На початку липня Ізраїль відправив близько 700 тис. доз вакцини, термін дії яких добігає кінця, у Південну Корею. У межах такої угоди, Сеул надішле свіжі вакцини до Ізраїлю наприкінці 2021 року.

– Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, при цьому звертаючи увагу на термін придатності продукту, – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю першим схвалило третій укол для осіб старше 60 років. Будь-яке очікування або затримка у прийнятті рішення коштуватиме життя, заявили напередодні у відомстві.

– Я закликаю всіх у цій віковій групі зробити щеплення,- сказав глава Міністерства Нахман Еш.

Він також рекомендував ізраїльтянам не проходити серологічні тести для перевірки рівня антитіл до коронавірусу, перш ніж ухвалити рішення про щеплення.

– У цьому немає потреби. Такий тест може викликати плутанину, – сказав він.

Еш закликав зробити це тих, хто не повністю вакцинований або ще не отримав щеплення.

– Вакцина є найефективнішим інструментом у нашій війні проти пандемії та у зниженні показників захворюваності, – сказав Еш.

Міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц захистив рішення Ізраїлю стати першою країною, яка схвалила треті щеплення вакциною для літніх людей, а не чекала регуляторних органів США, як це було зроблено до початку застосування вакцин проти коронавірусу минулого року.

– Будь -яке очікування або затримка у прийнятті рішення коштуватиме життя. Більше людей розвине серйозну захворюваність або помре, – сказав він.

Джерело: Times of Israel