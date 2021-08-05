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Дмитро Кудрявцев |

Паркан під напругою: в Білорусі знайшли можливий табір для політв’язнів

Паркан під напругою: в Білорусі знайшли можливий табір для політв’язнів

Журналісти виявили поблизу Мінська можливе місце, де будуть утримувати білоруських політичних в’язнів та активістів.

У сюжеті одного з телеканалів показали територію, огороджену парканом під напругою. Периметр також контролюється за допомогою камер відеоспостереження та воєнізованої охорони, а на вікнах будівель – решітки.

На під’їздах до можливого табору, збудованого в селищі Новоколосово, зведено блокпост із заборонними знаками.

Табір розташований на території колишнього радянського ракетного сховища, площа якого становить понад 200 акрів.

Серед населення зростає стурбованість, що у зв’язку з акціями протесту, що готуються до річниці президентських виборів й чергового конституційного референдуму, почнеться нова хвиля репресій та арештів.

– Не дивно, що диктаторський режим самопроголошеного президента Олександр Лукашенко намагається побудувати щось на зразок табору. Протести можуть бути спровоковані його заявами або економічною ситуацією, – заявив старший радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вякорка.

Журналістам не вдалося проникнути в зону, що охороняється, проте за зовнішніми ознаками на даний момент там ніхто не утримується.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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