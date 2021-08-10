У Нідерландах до слухань у справі рейсу MH17 долучили нового прокурора

До справи про катастрофу літака рейсу MH17 залучили нового прокурора. Ним стала Біргіт ван Россел, яка вже у вересні братиме участь у засіданнях суду у Нідерландах у цій справі.

— Прокурор Біргіт ван Россел долучилася до команди прокурорів. Ван Россел давно працює у прокуратурі, а зараз працює з командою, що залучена до процесу у справі MH17. Вона також періодично з’являтиметься на слуханнях у судовому комплексі Схіпхол, – зазначають у прокуратурі.

Ван Россел замінить прокурора, який буде залучений до інших судових процесів.

Прокурор Варда Фердінандус займатиметься справою Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань. Водночас цей прокурор і надалі буде залучений до процесу у справі про катастрофу літака MH17.

Наступне судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 відбудеться 6 вересня у Нідерландах.

У березні 2020 року Окружний суд розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій території Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили із зенітно-ракетного комплексу Бук, який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Міжнародна слідча група оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та введення в дію ЗРК Бук. Це колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці “ДНР”.

Джерело: Openbaar Ministerie