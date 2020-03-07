На лаві підсудних 4 підозрюваних. У Нідерландах готуються до суду у справі МН17

У Нідерландах з 9 березня розпочинається суд у справі збитого Boeing МН17. Слідчі збирали факти про трагедію 5 років. Європейське правосуддя не миттєве, однак доказів точно не бракує. Судитимуть підозрюваних не в Гаазі, а у будівлі біля аеропорту Схіпхол, що неподалік Амстердама. У слідства чимало як прямих доказів, так і непрямих. Їх озвучать наступного тижня. Перше засідання триватиме п’ять днів, з 9 по 13 березня.

Судді мають слухати чотирьох підозрюваних у збитті літака. Серед них троє громадян Росії – колишній міністр оборони так званої “ДНР” Ігор Гіркін-Стрєлков, генерал-майор Сергій Дубинський, полковник Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко – позивний Крот. Швидше за все, підозрювані фізично не постануть перед судом. Деталі у сюжеті Наталі Луценко.

Нагадаємо, Збройні сили Нідерландів готували військову операцію в Україні із застосуванням морської піхоти після краху рейса МН-17 у 2014 році.

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