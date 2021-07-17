Сьома річниця катастрофи MH17: як рухається розслідування

У суботу, 17 липня, сьома річниця авіакатастрофи рейсу МН17, який збили в небі над окупованою частиною Донецької області влітку 2014 року. Пасажирський літак Малайзійських авіаліній виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 осіб – всі пасажири і члени екіпажу.

Терористи протягом двох днів не допускали до місця аварії нікого. 19 липня 2014 року доступ дали лише представникам СММ ОБСЄ, які повідомили про відсутність частини уламків Boeing 777. Представники Австралії та Нідерландів на місце катастрофи змогли потрапити лише 31 липня.

У Нідерландах цього дня вшановують пам’ять загиблих церемонією покладання квітів та хвилиною мовчання. Після цього рідні загиблих зачитають імена загиблих біля меморіального комплексу поруч з аеропортом Схіпхол. Вони мають сподівання, що одного разу почують у суді справедливий вирок та імена всіх винних у смерті їхніх близьких.

Про те, як присунулася справа МН17 і які з’явилися докази причетності Росії до однієї з найбільших авіакатастроф останнього часу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Слухання у справі

Суд у справі MH17 відновив засідання в середині квітня 2021 року. У червні почалися слухання по суті. Зокрема, у справі завершили оприлюднення всіх доказів. Було опубліковано розмови бойовиків. У них згадується російська установка Бук, яка, як стверджує слідство, збила пасажирський авіалайнер.

Суд під час слухань також обговорював представлені прокуратурою Нідерландів докази — фото- і відеоматеріали, перехоплені телефонні розмови та показання свідків.

У квітні нідерландські журналісти на телеканалі NOS опублікували розслідування у справі MH17. У ньому стверджувалося, що у підозрюваних у причетності до катастрофи був контакт із владою в Москві на найвищому рівні.

Журналісти отримали в розпорядження тисячі телефонних розмов бойовиків, в яких згадується ватажок розвідки так званої ДНР Сергій Дубинський (Хмурий).

Розмови датуються липнем і серпнем 2014 року, тобто до і після катастрофи MH17. Серед іншого, з розмов стало відомо, що протягом кількох годин бойовики не знали, що збили Буком пасажирський літак.

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Як вважають прокурори справи, це не має ніякого значення для звинувачення – бойовики повинні понести всю відповідальність за збитий літак.

Крім того, із записів випливає, що вплив Росії на бойовиків суттєво зріс з початку липня 2014 року – Кремль на той момент був повністю залучений у військово-стратегічні рішення на Донбасі. Також Москва самостійно призначала політичне керівництво так званої ДНР.

Позов Нідерландів проти Росії

На початку травня уряд Нідерландів подав до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль в катастрофі рейсу MH17.

– Подаючи цю скаргу держави, уряд передає всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ. Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів у процедуру подання індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії, – йшлося в документі.

Суд завершив попереднє провадження

Наприкінці травня цього року судді та адвокати досліджували реконструкцію і зібрані на місці катастрофи уламки літака. Таким чином нідерландський суд завершив попереднє провадження у справі MH17.

За словами головуючого судді Гендріка Стінхейса, це було потрібно для того, щоб суд мав можливість зробити спостереження. Він зазначив, що вони пізніше “можуть бути використані як обвинувальні або виправдувальні докази“.

У червні всі перші підозрювані у знищенні літака не з’явилися на засідання суду в Гаазі. Серед них – російський терорист Ігор Гіркін, російський генерал Сергій Дубинський і екс-командир розвідки “ДНР” Леонід Харченко.

Фото: зліва направо: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко

Суд заявив, що вони були обізнані про ці слухання. Справи проти них продовжать слухати заочно.

Відмова США передавати супутникові знімки

Також у червні США остаточно відмовилися передати супутникові знімки ракети Бук. У 2014 році тодішній держсекретар США Джон Керрі заявляв, що американські супутники виявили місце запуску, траєкторію ракети та влучення в літак.

Родичі та суд просили Вашингтон розкрити інформацію або надати доступ до супутникових знімків слідчого судді, але США відмовилися забезпечувати подальшу співпрацю з міркувань захисту джерел розвідки.

Водночас журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев повідомив в одному з інтерв’ю, що немає іншого пояснення, окрім факту того, що Росія надала бойовикам озброєння, яким збили літак.

– Ми бачили так багато взаємопідтверджувальних доказів, що загалом не існує іншого пояснення – крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої було збито літак і вбито 298 осіб, – сказав Грозев.

Він додав, що у Bellingcat знайшли більше доказів, ніж було надано в суді. Журналісти-розслідувачі вивчили кожен доступний фрагмент супутникових фото, телекомунікаційних даних, публікацій у соцмережах, розміщених російськими солдатами, зокрема із зенітно-ракетної бригади, яка могла транспортувати ЗРК Бук.

Показання свідків

На суді 8 червня вперше озвучили показання свідків запуску ракети з установки Бук. Вісім із них заявили слідству, що бачили або чули запуск ракети.

Також на суді показали фото уламків ракети Бук, яка могла збити рейс MH17. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас війська РФ.

– На суді щодо MH17 в цей час демонструють частини ракети Бук, знайдені на уламках літака… Суддя описує всі докази, що свідчать про те, що знайдені уламки відповідають ракеті Бук 9М38М1, яку привіз (з Росії, – Ред.) конвой 53-ї бригади, – повідомив тоді засновник Bellingcat Елліот Гіґґінс.

Při soudním řízení v Nizozemsku kvůli sestřelení letu MH17 v létě 2014 byly předloženy důkazy, které jasně prokazují sestřelení letounu raketou Buk z mobilního odpalovacího zařízení z prostoru kontrolovaného proruskými separatisty

Fragmenty střely nalezené v troskách pic.twitter.com/AJpcnwqjUM — Strategické Myšlení (@StrategickeM) June 8, 2021

Чотири уламки ракети знайшов свідок у справі про катастрофу літака. Суддя сказав, що після дослідження уламків експерти дійшли висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК Бук.

Маніпуляції Росії відхилені

9 червня Спільна слідча група (ССД), яка проводила розслідування катастрофи, відхилила показання двох свідків про запуск ракети з Амвросіївки, яка на той момент була під контролем української армії.

Як повідомила суддя Хелейн Керстенс-Фокенс, свідчення давали двоє жителів Сніжного, які зараз живуть у Росії.

– У досьє йдеться про показання двох свідків у вересні 2014 року, які були передані Росією Спільній слідчій групі (ССД). Це українські біженці зі Сніжного, які зараз живуть у Росії. Обидва дали однакові показання, – зазначила суддя під час слухань.

Свідки стверджували, що 7 липня бачили запуск ракети з боку Амвросіївки. ССД відхилила ці свідчення через дальність зони від точки, де впав літак, оскільки максимальний радіус польоту ракети Бук становить 36 км.

Судовий процес триватиме довго

У червні Окружний суд Гааги у справі про катастрофу MH17 призупинив слухання до 6 вересня. Про це оголосив головуючий суддя Гендрік Стінхейс.

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Нагадаємо, на сьогодні так і не було знайдено останків двох із 298 жертв катастрофи MH17. Всі інші жертви встановлені.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що в результаті справи про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі до відповідальності притягнуть вище військово-політичне керівництво Росії. І на це підуть роки, тому потрібно набратися терпіння.