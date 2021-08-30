Північна Корея перезапустила ядерний реактор – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у річному звіті повідомило, що КНДР, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені з виробництва плутонію для ядерної зброї.

Реактор не функціонував два з половиною роки – з грудня 2018-го.

Але в липні 2021 року стало відомо, що реактор скидає воду для охолодження. Це свідчить про те, що він перебуває в робочому стані.

Крім того відновили роботу лабораторії з виділення плутонію із відпрацьованого ядерного палива, розташовані поруч з ядерним об’єктом.

Водночас інспектори МАГАТЕ з 2009 року не мають доступу до Північної Кореї. Зараз Агентство може спостерігати за КНДР переважно за допомогою супутникових знімків.

В Йонбені розташований завод зі збагачення урану та реактор потужністю 5 МВт. За оцінками експертів, за рік на ньому можна виробляти плутоній для виготовлення кількох ядерних зарядів.