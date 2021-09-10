ЄС продовжив санкції проти РФ через анексію Криму

Європейський союз продовжив термін дії санкцій проти низки громадян та організацій із РФ ще на шість місяців.

— Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції проти осіб, які є відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року, – йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

Наявні санкції передбачають обмеження на поїздки , замороження активів та заборона на надання коштів або інших економічних ресурсів підсанкційним особам та організаціям.

Як і раніше, санкції застосовуватимуться до 117 фізичних та 48 юридичних осіб.

Обмежувальні заходи проти осіб, які підривають та загрожують територіальній цілісності та незалежності України вперше запровадили 17 березня 2014 року.

У Єврораді нагадали, що перелік санкціонованих осіб регулярно переглядається та підлягає періодичному оновленню інституцією.

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Джерело: European Council