Україна готує нові санкції проти Росії через будівництво Керченського мосту

Кабмін на засіданні 8 вересня затвердив список із 24 юридичних та шести фізичних осіб РФ, які виносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони для введення нового пакету санкцій.

Ці 30 осіб причетні до незаконної побудови Керченського мосту та руйнації парків і об’єктів культурної спадщини Севастополя в окупованому Криму.

Санкції щодо них пропонується застосувати протягом 5 років.

Це означає, що у разі виявлення у відповідних російських компаній майна на території України вони не зможуть ним користуватися протягом вказаного терміну. Буде також заблоковано експортно-імпортні операції, виведення капіталів і загалом діяльність на території України.

Для російських громадян введення санкцій означатиме неможливість їх в’їзду в Україну, заблокує можливість розпоряджатися майном, зокрема участь у приватизації та оренді державного майна.

Після введення санкцій рішенням РНБО Міністерство закордонних справ має проінформувати про це компетентні органи Євросоюзу, США, Канади та інших держав, щоб вони теж розглянули питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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На засіданні 20 серпня РНБО запровадила нові санкції проти декількох осіб. Зокрема, до переліку потрапили головний редактор видання Страна.ua Ігор Гужва, Алла Бондаренко, Анатолій та Ольга Шарій, а також нардеп Андрій Деркач.

Під обмеження потрапили також судді, силовики і чиновники, які виносять незаконні вироки українцям в окупованому Криму, і ЗМІ, зареєстровані на півострові і на окупованому Донбасі.

Джерело: МінТОТ