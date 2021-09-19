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Юлія Соколова |

У Парижі канатоходець подолав 600 метрів по тросу між Ейфелевою вежею та театром

Натан Полін

У Парижі (Франція) місцевий канатоходець Натан Полін пройшовся по тросу на висоті близько 70 метрів між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо.

27-річний чоловік зі страховкою перейшов по канату через річку Сена, загалом подолавши близько 600 метрів. Полін ішов босоніж і робив перерви для відпочинку (зупинявся, лягав або сідав на канат).

Сам канат був 3 см завширшки. Полін мав іти прямо, а не боком.

Коли він розпочав свій маршрут із Ейфелевої вежі, то перебував на висоті 68 метрів. Коли чоловік знаходився над Сеною, висота складала близько 30 метрів, а коли наближався до театру – 56 метрів.

За цим спостерігав натовп людей на Ейфелевій вежі та уздовж берегів Сени.

– Було нелегко подолати 600 метрів. Потрібно було зосередитися на всьому навколо, під тиском це було складніше. Але це було прекрасно, – поділився враженнями Полін.

Канатоходець уточнив, що його мотивація полягала в тому, аби зробити щось прекрасне і поділитися цим новим поглядом на культурну спадщину.

Незабутнє видовище для парижан і гостей міста чоловік влаштував з нагоди Днів європейської спадщини, котрі відзначають цими вихідними.

Дні спадщини – це ініціатива, започаткована Радою Європи в 1991 році. Її мета – привернути увагу громадськості до культурної спадщини та її цінності для суспільства.

У такі дні закриті культурні споруди зазвичай відкривають для відвідувачів.

Натан Полін раніше встановив кілька світових рекордів. У 2017 році в рамках телемарафону він також пройшов по канату над Сеною.

Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
Натан Полін у Парижі
У Парижі канатоходець подолав 600 метрів по тросу між Ейфелевою вежею та театром / 6 фотографий

Раніше в Португалії бразильський серфер Родріго Коха встановив світовий рекорд: він прокотився на хвилі висотою 80 футів (понад 24 метри).

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Джерело: The Guardian, France Bleu

Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

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