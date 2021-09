У Парижі (Франція) місцевий канатоходець Натан Полін пройшовся по тросу на висоті близько 70 метрів між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо.

27-річний чоловік зі страховкою перейшов по канату через річку Сена, загалом подолавши близько 600 метрів. Полін ішов босоніж і робив перерви для відпочинку (зупинявся, лягав або сідав на канат).

Сам канат був 3 см завширшки. Полін мав іти прямо, а не боком.

Коли він розпочав свій маршрут із Ейфелевої вежі, то перебував на висоті 68 метрів. Коли чоловік знаходився над Сеною, висота складала близько 30 метрів, а коли наближався до театру – 56 метрів.

За цим спостерігав натовп людей на Ейфелевій вежі та уздовж берегів Сени.

Канатоходець уточнив, що його мотивація полягала в тому, аби зробити щось прекрасне і поділитися цим новим поглядом на культурну спадщину.

