У Парижі (Франція) місцевий канатоходець Натан Полін пройшовся по тросу на висоті близько 70 метрів між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо.
27-річний чоловік зі страховкою перейшов по канату через річку Сена, загалом подолавши близько 600 метрів. Полін ішов босоніж і робив перерви для відпочинку (зупинявся, лягав або сідав на канат).
Сам канат був 3 см завширшки. Полін мав іти прямо, а не боком.
Коли він розпочав свій маршрут із Ейфелевої вежі, то перебував на висоті 68 метрів. Коли чоловік знаходився над Сеною, висота складала близько 30 метрів, а коли наближався до театру – 56 метрів.
За цим спостерігав натовп людей на Ейфелевій вежі та уздовж берегів Сени.
– Було нелегко подолати 600 метрів. Потрібно було зосередитися на всьому навколо, під тиском це було складніше. Але це було прекрасно, – поділився враженнями Полін.
Канатоходець уточнив, що його мотивація полягала в тому, аби зробити щось прекрасне і поділитися цим новим поглядом на культурну спадщину.
Paris: le funambule Nathan Paulin s’est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4
— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun
— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021
Et voilà @NathanPaulinFil en pleine traversée vers le @TheatreChaillot ! ????#tourEiffel #ChaillotExperience #JourneesDuPatrimoine pic.twitter.com/RAw3vizsjC
— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021
Незабутнє видовище для парижан і гостей міста чоловік влаштував з нагоди Днів європейської спадщини, котрі відзначають цими вихідними.
Дні спадщини – це ініціатива, започаткована Радою Європи в 1991 році. Її мета – привернути увагу громадськості до культурної спадщини та її цінності для суспільства.
У такі дні закриті культурні споруди зазвичай відкривають для відвідувачів.
Натан Полін раніше встановив кілька світових рекордів. У 2017 році в рамках телемарафону він також пройшов по канату над Сеною.
Раніше в Португалії бразильський серфер Родріго Коха встановив світовий рекорд: він прокотився на хвилі висотою 80 футів (понад 24 метри).
Джерело: The Guardian, France Bleu
Фото: Associated Press