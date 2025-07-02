Вибухи у Києві: летять дрони, працює ППО

Прогриміли потужні вибухи у Києві у ніч з 2 на 3 липня, коли російські війська намагалися атакувати столицю ударними дронами.

Вибухи у Києві 2 липня – які наслідки

Про те, що у Києві чутно звуки вибухів, повідомила журналістка Фактів ICTV з місця події.

У столиці триває робота сил протиповітряної оборони (ППО), заявили у Київській міській військовій адміністрації.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зафіксовані безпілотники, які рухалися до Києва зі східного напрямку.

У КМВА закликали мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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