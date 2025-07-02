Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Погода у липні 2025: чи чекати на аномальну спеку в Україні
Терміново
Терміново
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Києві: летять дрони, працює ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Прогриміли потужні вибухи у Києві у ніч з 2 на 3 липня, коли російські війська намагалися атакувати столицю ударними дронами.

Вибухи у Києві 2 липня – які наслідки

Про те, що у Києві чутно звуки вибухів, повідомила журналістка Фактів ICTV з місця події.

У столиці триває робота сил протиповітряної оборони (ППО), заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Зараз дивляться

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про зафіксовані безпілотники, які рухалися до Києва зі східного напрямку.

У КМВА закликали мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій повітряної тривоги.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 225-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
У Києві затримали чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки: що відомо
Стрілянина у Києві по авто волонтерки

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь