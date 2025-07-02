Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Києві: летять дрони, працює ППО
Прогриміли потужні вибухи у Києві у ніч з 2 на 3 липня, коли російські війська намагалися атакувати столицю ударними дронами.
Вибухи у Києві 2 липня – які наслідки
Про те, що у Києві чутно звуки вибухів, повідомила журналістка Фактів ICTV з місця події.
У столиці триває робота сил протиповітряної оборони (ППО), заявили у Київській міській військовій адміністрації.
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