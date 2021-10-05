3 жовтня стався глобальний витік конфіденційної інформації про офшори 330 політиків та високопосадовців з 90 країн, включно із 35 лідерами, що отримав назву Pandora Papers. У файлах фігурують посли, мери та міністри, радники президентів, генерали та банкіри.

А ще – понад 130 мільярдерів, торговців зброєю, міжнародні злочинці та поп-зірки.

Над розслідуванням працювали понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Серед них і журналісти агентства Слідство.Інфо.

Що таке Pandora Papers?

Журналісти проекту за два роки обробили 11,9 млн офшорних документів обсягом 2,9 ТБ. Вони вважають, що їхнє розслідування про фінансові секрети політиків, мільярдерів та світової еліти відкриває скриню Пандори, звідси й назва – Pandora Papers.

ICIJ поділився файлами зі 150 медіапартнерами, поклавши початок найширшому співробітництву в історії журналістики.

Документи охоплюють п’ять десятиліть, але більшість – за 1996-2020 роки.

– Вони містять інформацію про більш ніж 29 тис. бенефіціарів-власників, кінцевих власників офшорних активів. Це більш ніж удвічі перевищує кількість власників, виявлених п’ять років тому під час розслідування Panama Papers, заснованого на витоку інформації з однієї юридичної фірми, – йдеться у розслідуванні.

Витік Pandora Papers включає 6,4 млн документів, майже 3 млн зображень, понад мільйон електронних листів і майже півмільйона електронних таблиць.

Як секретні документи потрапили до журналістів?

Джерело витоку не розголошується. Тільки повідомляють, що це дані 14 офшорних фірм-реєстраторів, які працюють у таких податкових притулках, як Британські Віргінські Острови, Кіпр, Панама, Беліз, Сінгапур, ОАЕ і Швейцарія.

Україна – перша за кількістю політиків у Pandora Papers

З’ясувалося, що серед 336 політиків, які фігурують у розслідуванні, найбільше українських – 38.

Це видно на карті Pandora Papers, де відображається скупчення політиків з прихованими доходами за країнами.

Скільки грошей зберігається в офшорах?

Точної цифри немає, але оцінки ICIJ коливаються в діапазоні від $5,6 трлн до $32 трлн. А в МВФ кажуть, що через виведення коштів в офшори уряди країн світу щорічно втрачають до $600 млрд.

Водночас найпопулярнішим місцем серед політиків для приховування доходів є Віргінські Острови. Із ними пов’язують понад 950 офшорних компаній.

З правової точки зору виведення коштів в офшори не є злочином. Однак використання складної мережі секретних компаній для переміщення грошей і активів – ідеальний спосіб приховати доходи від злочинної діяльності.

Розслідування Pandora Papers оприлюднили напередодні члени Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Журналісти розкрили таємні угоди понад сотні мільярдерів, десятків світових лідерів і трьох сотень державних чиновників у різних країнах світу.

Серед найвпливовіших і найзнаменитіших – президент РФ Володимир Путін, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, король Йорданії Абдалла II та президент України Володимир Зеленський.

Джерело: ICIJ