Затриманий третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів про свої стосунки з народним депутатом Єлизаветою Ясько. За словами політика, він почувається благословенним з нею.

Про це Міхеіл Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Громадянин України розповів, що його попередні стосунки завершено.

– Вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання. Я почуваюся благословенним, – зазначив Саакашвілі.

За його словами, від вдячний Сандрі Рулофс з Нідерландів за неймовірне спільне життя. Втім політик заявив, що наразі веде набагато масштабнішу боротьбу, тож продовжуватиме голодування.

За словами Саакашвілі, він ставиться до цього дуже серйозно, тож налаштований дійти до кінця.

Затримання Саакашвілі у Грузії

У п’ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі, який раніше був президентом цієї країни. Політик повернувся на батьківщину вперше з 2013 року.

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальне провадження проти Саакашвілі за незаконний перетин державного кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада працюватиме, щоб повернутися Саакашвілі, оскільки він – громадянин України.

Фото: Міхеіл Саакашвілі