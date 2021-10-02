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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Любимо один одного: Ясько зробила заяву щодо Саакашвілі

Любимо один одного: Ясько зробила заяву щодо Саакашвілі

Депутат від фракції Слуга народу Єлизавета Ясько зробила заяву щодо екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали на батьківщині.

На своїй сторінці у Facebook Ясько написала, що “вони разом та люблять один одного”.

– Ми записали це відео до від‘їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та боротьба за свою державу – це найблагородніша справа!

Єлизавета Ясько – народний депутат України від фракції Слуга народу. Вона є членом парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Також Ясько –  голова підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин.

У 2019-2021 роках Ясько очолювала українську делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Також Ясько займається продюсерською діяльністю.

 

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