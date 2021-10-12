Протягом найближчих тижнів може відбутися зустріч на рівні міністрів у нормандському форматі (між представниками України, Німеччини, Франції та Росії).

Як поінформували в прес-службі президента Франції, напередодні відбулися тристоронні перемовини Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідером РФ Володимиром Путіним.

Переговори проходили у форматі відеоконференції (з президентом України) та в телефонному режимі (з лідером РФ).

– Ці тристоронні переговори допомогли підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в нормандському форматі, який відбувся в Парижі в 2019 році, – зазначається в повідомленні Єлисейського палацу.

У прес-службі уточнили, що в найближчі тижні може бути організована зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць нормандського формату.

– Сторони погодилися з необхідністю працювати над повною реалізацією своїх висновків (досягнутих під час саміту 2019 року, – Ред.) та домовилися про майбутню організацію з цією метою протягом найближчих тижнів міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією та Україною, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Франція, Німеччина, Росія), на яких обговорюють питання щодо збройної російської агресії проти України.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили активізацію переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовку до саміту нормандської четвірки.

Організація зустрічі в нормандському форматі також була темою переговорів лідерів Франції та Німеччини із Путіним. Зазначалося, що міністри закордонних справ чотирьох країн працюватимуть над організацією зустрічі. У Кремлі також допустили можливість проведення саміту лідерів нормандської четвірки “в разі доцільності”.

У серпні канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала, що хоче провести зустріч у нормандському форматі до того, як залишить посаду. Водночас вона наголошувала, що для цього є певні перешкоди.

Джерело: Прес-служба президента Франції