Адвокатів, які представляють на судовому процесі у Нідерландах родичів 298 осіб, котрі загинули внаслідок збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 в небі над Україною, стали жертвами залякувать та стежень. Їм запропонували додаткові заходи безпеки.

Декілька представників членів команди захисту помічали за собою стеження від будівлі суду до дому, а також бачили підозрілих осіб біля своїх будинків. Випадки переслідування різко збільшилися за останні місяці.

Видання RTL пише, що це може бути пов’язано з виступами родичів під час судових засідань минулого місяця.

Зазвичай ці юристи не відіграють провідної ролі у залі суду. Адже передусім там виступають прокурори та адвокати підозрюваного.

На початку вересня судовий процес відновили з правом виступу найближчих родичів. Майже три тижні вони пояснювали суду, що означала для них катастрофа рейсу MH17, що сталася 17 липня 2014 року.

Їм допомагала група юристів, об’єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають до неї доступ, який надала прокуратура. Справа наразі містить понад 60 тис. сторінок.

Вісім членів RBT були запрошені до Національного координатора з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) 22 вересня. Під час широкої презентації NCTV заявила, що Росія різними способами намагалася перешкодити роботі адвокатів та та залякати їх. Тоді NCTV запропонував юристам внести їх до програми безпеки. Потім було вжито відповідних заходів.

За словами дослідника Лейденського університету Бен де Йонга, який спеціалізується на російських службах безпеки та розвідки, такий підхід відповідає тому, як працює Росія.

На початку вересня 2021 року стало відомо, що до справи про катастрофу літака рейсу MH17 залучили нового прокурора. Ним стала Біргіт ван Россел.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над тимчасово окупованою територією Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Джерело: RTL Nieuws