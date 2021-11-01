Україна планує розпочати повномасштабне виробництво безпілотників Bayraktar – посол

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Про це заявив повноважний посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю виданню Радіо Свобода.

Дипломат розповів, що виробничі потужності, на яких у Туреччині виробляють безпілотники, “досить заповнені”, тому у Туреччині зацікавлені у відкритті нового заводу для їхнього виробництва.

За його словами, вже ведуться роботи, щоб виділити відповідну ділянку для старту предметних робіт зі спорудження центру збереження та ремонту

— Паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва Bayraktar в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження, але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці, – сказав посол.

Боднар зауважив, що йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів “з нуля”, які можуть використовуватись як для потреб ЗСУ, так і для постачання на ринки третіх країн.

— Bayraktar зацікавили зараз багато країн, і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. Додаткові виробничі потужності повного циклу також в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу, – заявив Боднар.

26 жовтня українські військові вперше з моменту взяття на озброєння застосували на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 . Дрони Bayraktar TB2 задіяли для знищення ворожої артилерії.

Пізніше у Німеччині та Франції висловили стурбованість через застосування ЗСУ безпілотників на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стурбованість деяких країн, зазначив, що Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного та додав, що “ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо”.

Під час зустрічі G20 міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз турецький Bayraktar для куплених ударних безпілотників, які використовуються на Донбасі.

Фото: АА