Україна вперше застосувала на Донбасі турецькі ударні дрони Bayraktar TB2

Українські військові вперше з моменту взяття їх на озброєння застосували на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 за основним призначенням.

Дрони Bayraktar TB2 задіяли для знищення ворожої артилерії.

Волонтер Роман Донік оприлюднив відео обстрілу.

– Ударні дрони Bayraktar були вперше задіяні для знищення ворожої артилерії. Сьогодні бойовики з максимально можливої ​​дальності (15+ км) обстріляли поселення Гранітне в Донецькій області, – підписав відео Донік.

За його словами, звичайними засобами виявити батарею не змогли через дальність. Крім того, окупанти розпочали масовані обстріли.

– У відповідь для збереження життя воїнів та цивільного населення було піднято БПЛА Bayraktar, було виявлено батарею, і ракетою знищено одну гармату, – написав волонтер.

Цю інформацію підтвердив журналіст Юрій Бутусов.

– Запам’ятайте цей історичний день! 26 жовтня 2021 року – перше бойове застосування ударних безпілотників Bayraktar на Донбасі! Сьогодні батарея російських гаубиць Д-30 розпочала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного, – написав Бутусов.

Він додав, що наказ на удар Bayraktar у відповідь на російський вогонь дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: Роман Донік