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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Ми не наступаємо, а відповідаємо: Зеленський про застосування ЗСУ Bayraktar в ООС

Володимир Зеленський

Збройні Сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою в Одесі у п’ятницю, 29 жовтня.

На запитання журналістів щодо реакції деяких країни на застосування українськими військовими безпілотника Bayraktar у районі проведення Операції об’єднаних сил, він зазначив, що Україна не наступає, а лише відповідає.

— Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо.

До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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