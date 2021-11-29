Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність його країни стати посередником у вирішенні збройного конфлікту, розв’язаного Росією проти України.

Таку заяву турецький лідер зробив під час розмови з журналістами дорогою з саміту Організації економічного співробітництва в Туркменістані.

За словами Ердогана, Туреччина вже налагодила контакти як з Києвом, так і з Москвою (а саме з президентом РФ Володимиром Путіним).

Політик наголосив, що Анкара виступає за мирне врегулювання російсько-українського конфлікту.

– Наша позиція щодо ситуації в Україні загальновідома. Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становищі кримських татар, – зазначив Ердоган.

Він уточнив, що з цього питання відбувалися неодноразові переговори з Росією (зокрема і з Путіним), і контакти продовжуються.

– Ми сподіваємося, що цей регіон не перетвориться на зону бойових дій і запанує мир. Анкара виступає за позитивний розвиток процесів. Туреччина готова до посередництва. Готова обговорювати це питання зі сторонами, – наголосив Ердоган.

У вересні цього року Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не визнає анексію Криму та виступає за територіальну цілісність України. Крім того, він наголошував на необхідності докладати більше зусиль для захисту кримських татар. Таку заяву політик зробив під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Нещодавно голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. російських військ. За його даними, Росія може здійснити атаку на нашу державу наприкінці січня – початку лютого 2022 року. При цьому росіяни можуть здійснити напад одразу з кількох напрямів.

Джерело: Anadolu Agency, Hürriyet