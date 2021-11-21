Росія може атакувати Україну з кількох напрямків на початку 2022 року – розвідка

Станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю американському виданню Military Times.

За його словами, така атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, з наступними повітряно-десантними нападами на Сході України, десантними атаками в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням з території сусідньої Білорусі.

Як розповів Кирило Буданов, нещодавні масштабні російсько-білоруські військові навчання Захід-2021 продемонстрували, що РФ може одночасно висадити до 3 500 десантників та військовослужбовців сил спеціальних операцій.

Як наголосив начальник ГУР Міноборони, можлива майбутня атака РФ буде набагато більш руйнівною, ніж будь-що раніше в збройному конфлікті, який розпочався в 2014 році та забрав життя близько 14 тис. українців.

Схема можливого нападу РФ на Україну. Фото: Military Times, ГУР Міноборони

У п’ятницю міністр оборони України Олексій Резніков повідомив американським ЗМІ, що поки до кінця незрозуміло, чи прийняв президент РФ Володимир Путін остаточне рішення про наступ на Україну.

Водночас Кирило Буданов в інтервʼю Military Times зазначив, що саме з метою атаки Росія нарощує свій військовий потенціал (чисельність військ та озброєння) біля українських кордонів та в тимчасово окупованому Криму. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети малої дальності Іскандер.

Буданов відкинув припущення, що росіяни можуть відмовитися від планів щодо атаки через сурові погодні умови взимку.

– Для нас і росіян це не проблема, – прокоментував Буданов можливість бою в подібну погоду.

За словами очільника ГУР Міноборони, ймовірній атаці передуватиме серія психологічних операцій, мета яких – дестабілізувати Україну та підірвати її здатність оборонятися. Буданов наголосив, що такі операції вже проводяться Москвою.

– Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади, – пояснив Буданов.

Він уточнив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів (протести противників вакцинації проти Covid-19), які були організовані Росією. Крім того, Москва намагається розпалити заворушення, пов’язані з економічної ситуацією в Україні та енергозабезпеченням.

Буданов додав, що РФ також намагається розпалити антиурядові настрої серед українців через так званий Вагнергейт (розслідування справи про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера). Як зазначив начальник ГУР, російські психологічні операції використовуються, щоб показати, що “влада зрадила народ”.

Голова розвідки впевнений, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні також є частиною плану Росії.

– Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни все більш небезпечною і тяжкою, і створити ситуацію, за якої ми маємо змінити уряд. Якщо вони не зможуть цього зробити, то їхні війська зроблять свою роботу, – наголосив Буданов.

Він зазначив, що оцінки американської та української розвідки щодо часу ймовірної російської атаки на Україну дуже схожі.

– Наші оцінки майже такі ж, як і у наших американських колег, – поінформував він.

Посольство Росії не відповіло на запит видання про коментар. Так само відмовився коментувати заяви Буданова Пентагон, але послався на заяви щодо цього міністра оборони США Ллойда Остіна.

Остін днями заявляв, що США відстежують тривожну поведінку РФ на кордоні, а також запевнив у підтримці територіальної цілісності України з боку Вашингтона.

Військова допомога США Україні

В інтервʼю виданню Military Times Кирило Буданов також висловив думку, що США допомогли б стримати будь-яке вторгнення РФ за рахунок додаткової військової допомоги, посилення санкцій, дипломатичного тиску, а також арешту й блокування російських банківських рахунків.

Буданов уточнив, що на додачу до вже обіцяної і поставленої допомоги з боку США, Україні потрібні додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної оборони. Йдеться, зокрема, про ракетні комплексии Патріот, протиракетні, артилерійські та мінометні системи.

– Нам потрібно більше. У жодної країни, крім України, немає відкритої війни з Росією. А в нас вона вже сім років. Ось чому ми впевнені, що США повинні дати нам все, чого ми не отримували раніше. І просто зараз. Зараз для цього вдалий час. Тому що після цього може бути дуже пізно, – підсумував Буданов.

Нещодавно американські ЗМІ оприлюднили інформацію про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Спочатку в Міноборони України такі дані ЗМІ спростовували. Але згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в України немає розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Вона запевнила, що українська армія перебуває у постійній бойовій готовності.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловлював думку, що президент Росії Володимир Путін може почати атакувати нашу країну з різних напрямів. За словами Клімкіна, Путіну може знадобитися від двох до чотирьох місяців для того, щоб бути здатним провести масштабну операцію проти України.

А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що військові маневри Росії біля кордонів України будуть на піку в січні 2022 року.

Міністр оборони Олексій Резніков, своєю чергою, наголошував, що в РФ є два фронти дестабілізації ситуації в Україні: інформаційний та дипломатичний. За словами Резнікова, скупчення озброєнь РФ біля нашого кордону здійснюється для нарощування страху.

Джерело: Military Times

Фото: Military Times