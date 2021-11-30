Лукашенко назвав Крим “російським” та збирається його відвідати разом з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав тимчасово окупований український півострів Крим “російським”.

Про це він заявив в інтерв’ю одному із російських пропагандистських каналів.

За словами Лукашенка, Крим був нібито “де-факто російським” і до так званого референдуму, а після нього став “де-юре російським”.

Після такої заяви Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна про “спільну поїздку” до тимчасово окупованого Криму. Він навіть заявив, що між ним та російським президентом вже існує така домовленість. За словами самопроголошеного президента, цей візит буде означати його визнання Криму “російським”.

Окрім самої окупації Лукашенко визнав так звану законність нелегітимного референдуму на півострові у 2014 році.

Самопроголошений президент Білорусі сказав, що впевнений, що має право на відвідування тимчасово окупованого Криму.

У серпні 2021 року Лукашенко влаштував прес-конференцію, під час якої заявив, що готовий переступити через Будапештський меморандум та визнати законність окупації Криму Російською Федерацією.

Реакція МЗС України була миттєвою – відомство викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі в Україні Кіріла Камишева, щоб висловити йому рішучий протест у зв’язку із неприпустимими заявами Лукашенка.

Там додали, що готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським півостровом – рівнозначно співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Нещодавно стало відомо, що Білорусь та РФ планують провести спільні навчання біля північних кордонів України. Ця інформація викликала занепокоєння серед чиновників багатьох країн світу.

Речник Міноборони США Джон Кірбі закликав Білорусь та Росію припинити дестабілізацію на кордонах. За його словами, країнам необхідно уникати агресивних дій на тлі міграційної кризи та нарощування військ РФ біля території України.