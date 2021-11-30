США закликали Росію та Білорусь припинити дестабілізацію на кордоні

Сполучені Штати Америки закликали Росію та Білорусь не посилювати напруження та уникати дестабілізації на кордонах на тлі оголошення про проведення нових спільних навчань двох країн.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу в Пентагоні. За його словами, США не хочуть бачити агресивні або дестабілізаційні дії, коли спостерігається й без того напружена ситуація на кордонах.

Напередодні у Білорусі оголосили про проведення спільних навчань з Російською Федерацією біля південних кордонів, які межують з територією України.

За словами очільника Міністерства оборони Білорусі Віктора Хрєніна, Білорусь начебто планує відпрацювати “прикриття своїх кордонів на півдні”.

Напередодні Польща попередила Україну про високу ймовірність гібридних атак на кордоні з Білоруссю. Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський переконаний, що це може статися.