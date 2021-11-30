Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

США закликали Росію та Білорусь припинити дестабілізацію на кордоні

Юля Захарченко редакторка стрічки
США закликали Росію та Білорусь припинити дестабілізацію на кордоні

Сполучені Штати Америки закликали Росію та Білорусь не посилювати напруження та уникати дестабілізації на кордонах на тлі оголошення про проведення нових спільних навчань двох країн.

Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу в Пентагоні. За його словами, США не хочуть бачити агресивні або дестабілізаційні дії, коли спостерігається й без того напружена ситуація на кордонах.

Напередодні у Білорусі оголосили про проведення спільних навчань з Російською Федерацією біля південних кордонів, які межують з територією України.

За словами очільника Міністерства оборони Білорусі Віктора Хрєніна, Білорусь начебто планує відпрацювати “прикриття своїх кордонів на півдні”.

Напередодні Польща попередила Україну про високу ймовірність гібридних атак на кордоні з Білоруссю. Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський переконаний, що це може статися.

Читайте
Біля російсько-білоруського кордону в Україні виявили прихований склад зброї

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка