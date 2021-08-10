МЗС України викликало до себе тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь Кирила Камишова, щоб висловити йому протест у зв’язку зі скандальними заявами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на прес-конференції.

У Міністерстві повідомили, що Камишова попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати анексований Крим російським вважається рівнозначною участі у російській агресії проти України.

У МЗС також наголосили, що така співучасть тягне за собою усі відповідні міжнародно-правові наслідки.

– Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права, – йдеться у коментарі.

Крім цього Міністерство закордонних справ запросило пояснення від Білорусі щодо заяви Лукашенка про допуск на територію країни так званих “прокурорів з ЛНР” для допиту затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича.

Якщо ця інформація підтвердиться, це буде суперечити попереднім даними МЗС Білорусі, яке категорично заперечувало цей факт.

Вислови самопроголошеного президента про підготовку на території України бойовиків для відправки у Білорусь у відомстві розцінюють як “безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду”.

– Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як “ворожої” до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності, – наголосили в МЗС.

На думку представників МЗС України, ці фейки Лукашенко розповсюджує для того, щоб виправдати власні репресії та обмеження прав і свобод білоруських громадян.

Наостанок у повідомленні зазначили, що звернули увагу на погрози Лукашенка про те, що він може разом з Путіним поставити Україну на коліна і назвали ці слова проявом слабкості Білорусі.

Інтерв’ю Лукашенко

9 серпня минула річниця невизнаних виборів у Білорусі на яких незаконно “переміг” Олександр Лукашенко.

У цей день він дав інтерв’ю у якому звинуватив Україну у “підготовці бойовиків”, цілеспрямованому псуванні стосунків між країнами та заявив, що готовий визнати Крим російським.

В Офісі президента також відреагували на скандальні заяви Лукашенко та назвали їх безпідставними.