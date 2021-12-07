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Стартували переговори Байдена з Путіним

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Байден і Путін

Президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін почали переговори. Про їхній старт повідомили іноземні ЗМІ.

Лідери держав мають на меті обговорити військові дії Росії поблизу кордонів України, стратегічну стабільність між країнами, кібернетичні та регіональні проблеми.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна запланували на 7 грудня через нарощування російських військ на українському кордоні.

Світова спільнота до таких дій Кремля ставиться як до ознаки потенційного вторгнення.

Після розмови з очільником Кремля Джо Байден має намір поспілкуватись із президентом України Володимиром Зеленським.

6 грудня очільник України узгодив позиції напередодні розмови президентів США та РФ із держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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