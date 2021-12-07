7 грудня в мережі з’явилися перші кадри перемовин президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна.

– Добрий день, пане президенте, – звернувся до Байдена Путін. – Добрий день, – відповів, сміючись, президент США. – Радий бачити вас знову.

Джо Байден додав, що минулого разу їм не вдалося побачитися на G20, тож він висловив сподівання, що наступного разу їм вдасться зустрітися особисто.

Відеодзвінок президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна запланували на 7 грудня, оскільки світову спільноту турбує нарощування російських військ на українському кордоні.

Такі дії Кремля спільнота вважає ознакою потенційного вторгнення.

Після розмови з очільником Кремля Джо Байден проведе перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

6 грудня очільник України узгодив позиції напередодні розмови президентів США та РФ із держсекретарем Ентоні Блінкеном.