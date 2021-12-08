Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить перед лідерами обох палат Конгресу за підсумками розмови з очільником РФ Володимиром Путіним 7 грудня.

За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, відбутися це має найближчим часом.

– Байден вже поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Далі запланований виступ перед лідерами обох палат Конгресу, – повідомив Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі 7 грудня.

Перемовини із президентом України Володимиром Зеленським Джо Байден проведе в четвер, 9 грудня.

Радник із національної безпеки уточнив, що під час розмови з Путіним президент США чітко зазначив, що Сполучені Штати налаштовані відповісти на подальшу ескалацію Росії “конкретними та рішучими кроками”.

Також Джейк Салліван наголосив, що США в разі ескалації сприятимуть додатковій обороні України та зміцненню позицій союзників по НАТО на східному фланзі.