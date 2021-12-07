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Факти / Україна / Політика

В ОПУ підтвердили заплановані переговори Зеленського і Байдена

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

В Офісі президента підтвердили, що сьогодні заплановані перемовини президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Проте спочатку американський президент поговорить із російським лідером Володимиром Путіним.

– Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії, – йдеться у заяві ОПУ.

Напередодні Володимир Зеленський поспілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Під час розмови, президент України наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Тому сторони обговорили заходи, що саме має зробити Україна, аби активізувати цей процес.

Нагадаємо, що сьогодні президенти США та Російської Федерації проведуть тривалі переговори у форматі відеоконференції. Розмова Байдена та Путіна розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Раніше Білий дім повідомив про проведення перемовин Джо Байдена із Володимиром Зеленським.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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