Президент Російської Федерації Володимир Путін прагне відродити Радянський Союз і саме у цьому він вбачає своє призначення. Такі побоювання висловила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Під час виступу у Сенаті Нуланд сказала, що Путін розглядає Україну та країни, які колись входили до складу колишнього соціалістичного утворення “як зону свого впливу”. Вона зазначила, що таким чином він прагне увійти в історію, відтворивши подібність до СРСР.

— Є побоювання вважати, що він як проект своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з’їденим, чи він вирішить піти далі?, – сказала Нуланд.

Вона додала, що Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії з боку РФ.

— Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною та важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною та важкою для Росії, – додала Нуланд.

Під час слухань у Сенаті Нуланд також повідомила, що Сполучені Штати розглядають варіант повної ізоляції Росії від світової фінансової системи в разі вторгнення в Україну.

За її словами, в разі їх запровадження наслідки такого кроку відчує і російський бізнес, і звичайні громадяни.

Радник радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також повідомив, що в разі вторгнення Росії в Україну, проект Північний потік-2 буде зупинено.

Джерело: Now This News