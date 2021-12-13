Меркель особисто блокувала постачання Україні зброї через НАТО – Bild

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Видання зазначає, що Берлін з травня 2021 року вдавався до механізму в межах НАТО, щоб перешкодити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Німеччина наклала вето на таке озброєння:

90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США;

20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки постачання (NSPA) та чекала на доставку. Однак у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти та заблокували продаж.

— Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках, – сказала речниця НАТО виданню.

Джерело видання пояснило, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою Берліна через те, що уряд Меркель не хотів, щоб усі думали, що тільки Німеччина виступає проти продажу.

У Bild також зазначили, що у серпні президент України Володимир Зеленський під час візиту Меркель до Києва просив її припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литви та інших країн НАТО. Однак вона відповіла категоричною відмовою.

За кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від свого вето на тлі масового перекидання російських військ до українського кордону. Німеччина наприкінці листопада зняла вето із протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року. Однак блокада гвинтівок зі США триває.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий федеральний уряд дати добро на оборонну зброю для України. За його словами, таке рішення Берліна може стати “фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу”.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через позицію ФРН Україна змушена буде домовлятися з союзниками про постачання зброї на двосторонній основі.