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Німеччина блокує закупівлю Україною озброєння по лінії НАТО – Резніков

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Олексій Резніков

Німеччина блокує закупівлю Україною оборонного озброєння по лінії Агентства НАТО із забезпечення та закупівлі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в одному з інтерв’ю.

– Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю протитанкових гвинтівок та протиснайперських систем. Вони продовжують відстоювати Північний потік-2, але блокують закупівлю Україною оборонного озброєння. Це несправедливо, – наголосив голова оборонного відомства.

За його словами, через позицію ФРН Україна змушена буде домовлятися з союзниками про постачання зброї на двосторонній основі. Зокрема, Київ планує звернутися до США, Великої Британії, Литви та Франції.

Резніков зазначив, що дивиться з оптимізмом на можливість постачання американських ракет та іншого оборонного озброєння після проведення переговорів. Однак він не зміг відповісти, коли Україна очікує отримати летальну військову допомогу.

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При цьому позиція уряду Олафа Шольца, який прийшов на зміну Ангелі Меркель на посаді канцлера Німеччини, поки що не відома.

Джерело: Financial Times

Фото: УНІАН

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