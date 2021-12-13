Німеччина блокує закупівлю Україною озброєння по лінії НАТО – Резніков

Німеччина блокує закупівлю Україною оборонного озброєння по лінії Агентства НАТО із забезпечення та закупівлі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в одному з інтерв’ю.

– Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю протитанкових гвинтівок та протиснайперських систем. Вони продовжують відстоювати Північний потік-2, але блокують закупівлю Україною оборонного озброєння. Це несправедливо, – наголосив голова оборонного відомства.

За його словами, через позицію ФРН Україна змушена буде домовлятися з союзниками про постачання зброї на двосторонній основі. Зокрема, Київ планує звернутися до США, Великої Британії, Литви та Франції.

Резніков зазначив, що дивиться з оптимізмом на можливість постачання американських ракет та іншого оборонного озброєння після проведення переговорів. Однак він не зміг відповісти, коли Україна очікує отримати летальну військову допомогу.

При цьому позиція уряду Олафа Шольца, який прийшов на зміну Ангелі Меркель на посаді канцлера Німеччини, поки що не відома.